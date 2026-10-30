Iemesls šāda lūguma izteikšanai bijusi pārliecība, ka dažu Eiropas līderu un amatpersonu paziņojumi kaitē kontinenta drošībai, pauduši četri avoti, kas ir pazīstami ar situāciju.
Izteikumu vidū, kas piesaistījuši ASV amatpersonu uzmanību, ir Eiropas līderu spriedumi, ka Krievija ir "kā žurka", kas iedzīta stūrī un ķeras pie arvien izmisīgākiem soļiem, jo tās iebrukums Ukrainā palēninājies līdz minimumam, klāstīja viens avots.
Šāda retorika raksturota kā bezjēdzīga, sacīja avots, piebilstot, ka izteikts lūgums "neprovocēt Krieviju" ar šādiem izteikumiem.
"Mēs jums palīdzam. Amerikāņi ir tur," sacīja cita Eiropas amatpersona, atstāstot nesenos Pentagona privātos vēstījumus. "Vienkārši netrokšņojiet. Netaisiet troksni."
Lūgumi netika izteikti "konfrontējošā" stilā, norādīja aģentūras sarunbiedri.
Krievijas režīma līderi Vladimiru Putinu ar stūrī iedzītu žurku nesen gan tika salīdzinājis ASV Kongresa Pārstāvju palātas loceklis un ilggadējs Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšsēdētājs Dons Beikons. Viņš šogad maijā intervijā aģentūrai LETA sprieda, ka Putins ir slikts un bīstams cilvēks, un Krievija kā drauds Baltijai būtu jāuztver nopietni.
"Daži domā, ka Krievija ir pārāk vāja, lai būtu drauds. Bet es nezinu. Putins šobrīd ir kā stūrī iedzīta žurka. Es domāju, ka viņš ir bīstams un mums jābūt uzmanīgiem," tolaik izteicās Beikons.