Sestdiena, 24.01.2026 10:24
Eglons, Krišs, Ksenija
Sestdiena, 24.01.2026 10:24
Eglons, Krišs, Ksenija
Sestdiena, 24. janvāris, 2026 09:23

Pērn Latvijā reģistrēts 201 meža ugunsgrēks kopumā 73,1 hektāra platībā

Leta
Pērn Latvijā reģistrēts 201 meža ugunsgrēks kopumā 73,1 hektāra platībā
Foto: pexels.com
Sestdiena, 24. janvāris, 2026 09:23

Pērn Latvijā reģistrēts 201 meža ugunsgrēks kopumā 73,1 hektāra platībā

Leta

Pagājušajā gadā Latvijā bijis 201 meža ugunsgrēks kopumā 73,1 hektāra platībā, liecina Valsts meža dienesta apkopotā informācija.

Visvairāk - 99 gadījumos - ugunsgrēka izcelšanās iemesls nebija nosakāms. Šajos ugunsgrēkos meži deguši kopumā 28,4 hektāru platībā.

Vēl 47 reizes ugunsgrēki mežos izcēlušies meža apmeklētāju neuzmanīgas rīcības ar uguni dēļ, tādējādi izraisot ugunsgrēkus kopumā 22 hektāru platībā.

Savukārt 27 ugunsgrēki mežos notikuši saistībā ar cilvēku saimniecisko darbību, tai skaitā pērnās zāles dedzināšanu, ciršanas atlikumu dedzināšanu, kā arī mehanizēto transportlīdzekļu iedarbība. Šādos gadījumos meži deguši kopumā 17,5 hektāru platībā.

17 bijuši ļaunprātīgi dedzināšanas gadījumi, ļaundariem izdedzinot mežus 3,2 hektāru platībā. Vēl 11 ugunsgrēki saistīti ar citiem iemesliem.

Vairums - 151 - no pagājušajā gadā notikušajiem mežu ugunsgrēkiem notikuši valsts mežos.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?