Visvairāk - 99 gadījumos - ugunsgrēka izcelšanās iemesls nebija nosakāms. Šajos ugunsgrēkos meži deguši kopumā 28,4 hektāru platībā.
Vēl 47 reizes ugunsgrēki mežos izcēlušies meža apmeklētāju neuzmanīgas rīcības ar uguni dēļ, tādējādi izraisot ugunsgrēkus kopumā 22 hektāru platībā.
Savukārt 27 ugunsgrēki mežos notikuši saistībā ar cilvēku saimniecisko darbību, tai skaitā pērnās zāles dedzināšanu, ciršanas atlikumu dedzināšanu, kā arī mehanizēto transportlīdzekļu iedarbība. Šādos gadījumos meži deguši kopumā 17,5 hektāru platībā.
17 bijuši ļaunprātīgi dedzināšanas gadījumi, ļaundariem izdedzinot mežus 3,2 hektāru platībā. Vēl 11 ugunsgrēki saistīti ar citiem iemesliem.
Vairums - 151 - no pagājušajā gadā notikušajiem mežu ugunsgrēkiem notikuši valsts mežos.