Grūtniecību un dzemdību aprūpi Latvijā nodrošina 17 stacionārās ārstniecības iestādes. Visās slimnīcās, kas sniedz dzemdību aprūpi, ir vērojams dzemdību skaita samazinājums, izņemot Ogres rajona slimnīcu, kurā 2024. gadā bija par 70 dzemdībām vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Savukārt 2023. gadā astoņās ārstniecības iestādēs dzemdību skaits bija mazāks par 500 dzemdībām. Mazāk par 500 dzemdībām notika Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā, Kuldīgas slimnīcā, Dobeles un apkārtnes slimnīcā, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, Madonas novada pašvaldības slimnīcā, Preiļu slimnīcā, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā, kā arī Rēzeknes slimnīcā.
Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, arī 2024. gadā šajās iestādēs dzemdību skaits samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un gandrīz visās no tām, izņemot Kuldīgas slimnīcu, dzemdību skaits nesasniedz 400 dzemdības gadā.
Turklāt trīs ārstniecības iestādēs dzemdību skaits bija nedaudz vairāk nekā 200 dzemdību gadā, bet vienā ārstniecības iestādē pat nesasniedza 200 dzemdības gadā.
Kā norādīts VM ziņojumā, šobrīd, lai dzemdību aprūpes profils tiktu saglabāts ārstniecības iestādē, dzemdību skaitam iepriekšējā periodā jābūt vismaz 200, un demogrāfiskās tendences neliecina, ka situācija varētu uzlaboties un dzimstības rādītāji palielināties.