VUGD norāda, ka iedzīvotāji bieži zvana par sadzīviskām problēmām – ūdens noplūdēm, elektrības traucējumiem, pazaudētām atslēgām vai nepieciešamību izsaukt taksometru. Tāpat tiek saņemti zvani ar jautājumiem par pulksteņa laiku, datumu vai iestāžu kontaktiem, kā arī bērnu rotaļu rezultātā veikti zvani no telefoniem bez SIM kartes.
Lai gan 93% iedzīvotāju zina, ka ārkārtas gadījumos jāzvana uz 112, tikai aptuveni puse spēj pareizi nosaukt nepieciešamo informāciju un atbildēt uz dispečera jautājumiem. VUGD atgādina, ka uz 112 jāzvana tikai situācijās, kad apdraudēta dzīvība, veselība, vide vai īpašums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība.
Šogad aprit divi gadi kopš darbojas lietotne “112 Latvija”, kuru lejupielādējuši nedaudz vairāk nekā 140 000 iedzīvotāju.
VUGD pārstāvji visu februāri izglītības iestādēs vadīs nodarbības un tiksies ar dažādām seniorus apvienojošām organizācijām, izglītojot par šiem jautājumiem.