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Pirmdiena, 29.06.2026 15:09
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 08:21

Pie Ciemupes persona reibumā nobrauc no ceļa

OgreNet/OVV
Pie Ciemupes persona reibumā nobrauc no ceļa
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 08:21

Pie Ciemupes persona reibumā nobrauc no ceļa

OgreNet/OVV

14. jūnijā policijā saņemta informācija par transportlīdzekli, kas atrodas ārpus brauktuves pie Ciemupes sūkņu stacijas. Ierodoties policisti konstatēja, ka automašīna bija nobraukusi no ceļa un atradās pļavā. Līdzās transportlīdzeklim gulēja vīrietis.

Persona pamodināta un tai palīdzēts piecelties kājās. No vīrieša bija jūtama alkohola smaka, viņš nespēja stabili nostāvēt un runāja neskaidri. Sarunas laikā, jautāts par notikušo, viņš atbildēja, ka sanācis nelāgi...

Ņemot vērā personas stāvokli, viņš ievietots operatīvā transportlīdzekļa aizturēto personu nodalījumā. Noskaidroti personas dati un nodrošināta nepārtraukta uzraudzība līdz Valsts policijas ierašanās brīdim. Vēlāk persona nogādāta Valsts policijas iecirknī Ogrē turpmāko procesuālo darbību veikšanai. 

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