Persona pamodināta un tai palīdzēts piecelties kājās. No vīrieša bija jūtama alkohola smaka, viņš nespēja stabili nostāvēt un runāja neskaidri. Sarunas laikā, jautāts par notikušo, viņš atbildēja, ka sanācis nelāgi...
Ņemot vērā personas stāvokli, viņš ievietots operatīvā transportlīdzekļa aizturēto personu nodalījumā. Noskaidroti personas dati un nodrošināta nepārtraukta uzraudzība līdz Valsts policijas ierašanās brīdim. Vēlāk persona nogādāta Valsts policijas iecirknī Ogrē turpmāko procesuālo darbību veikšanai.