Baisā avārija notika starp Ikšķili un Tīnūžiem uz asfaltēta, bet līkumaina ceļa. “Volkswagen Caravelle” mikroautobusa vadītājam zaudējot kontroli pār auto, tas noslīdēja no brauktuves, iešļūca grāvī un, inerces vadīts, turpināja traukties uz priekšu, līdz uztriecās ieraktajai kanalizācijas caurulei. Vadītājs un pasažieri – kopumā pieci cilvēki – guva ievainojumus, viens no mašīnā sēdošajiem trieciena dēļ pat tika izsviests no salona. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, ņemot vērā cietušo skaitu, uz negadījuma vietu traucās viena pēc otras.
Elīna Jurēvica,Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve :“Ceļu satiksmes negadījumā cieta piecas personas, kurām palīdzību sniedza sešas mediķu brigādes, tostarp arī ārstu speciālistu brigāde. Viens no cietušajiem neguva traumas, tādēļ hospitalizācija nebija nepieciešama. Savukārt četras personas mediķi nogādāja slimnīcā. Jāpiebilst, ka gūtās traumas ir vērtējamas kā vidēji smagas un smagas, tostarp divas personas negadījumā guva politraumu jeb vairāku ķermeņa daļu nopietnus ievainojumus.”
Tā kā traumas ir nopietnas un lielākā daļa no negadījumā ierautajiem pašlaik ārstējas slimnīcā, likumsargiem precīza notikušā aina vēl nav skaidra. Izmeklēšana noteiks, vai “Volkswagen” vadītais šajā situācijā varēja izvairīties no avārijas un kas viņam patraucēja.
“”Volkswagen” vadītājs pagaidām nenoskaidrotu apstākļu dēļ nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Valsts policija šobrīd turpina izmeklēt negadījuma apstākļus,” stāsta Valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe.