Savu pieredzes stāstu mums uzticēja Valda no Ogres novada. Īsā laika posmā nelūgtie viesi pie viņas mājas vārtiem gozējušies jau trīs reizes. Aptuvenā ārvalstu ciemiņu vizītes shēma esot šāda – viņi katru reizi atbrauc ar citu automašīnu, tad no tās parasti izkāpj divi vīrieši un dodas apgaitā pa privātmāju rajonu. Pie viņas dziļi pagalmā neviens neesot ienācis, jo, visticamāk, baidās no suņa riešanas, taču kaimiņiem gan nācies uzklausīt viņu darba piedāvājumus un nevaldāmo vēlmi izpētīt pagalmā esošās lietas. Viņas apkaimē vīrieši viesojušies arī pērn, taču pēc kāda kaimiņa piedāvājuma izsaukt policiju viņi līdz šim vairs neesot atgriezušies.
Sociālajos tīklos palaikam redzams, ka kaimiņi viens otru brīdina par svešinieku klātbūtni atsevišķos rajonos un aizdomīgām darbībām. Arī ziņu portālā «OgreNet» esam vēstījuši par «sirotājiem», kas pēta pagalmus Lielvārdē, bet, kad pret viņiem tiek vērsta kamera, aizmūk. Tikmēr vasarā tika publicēts Jaunikšķiles iedzīvotājas Jolantas stāsts par vīrieti, kas ieradies viņas pagalmā un uzdevies par policistu, uzdodot dīvainus jautājumus, kas likuši šaubīties par viņa patieso identitāti. Daudzi nezina, kā šādos gadījumos rīkoties – vai zvanīt policijai, ko teikt?
Policija ir jāinformē
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska skaidro, ka pie policijas var vērsties arī uz aizdomu pamata. Ja ir aizdomas, ka personas izdara vai plāno noziegumus, jāzvana policijai pa tālruņa numuru 112, lai likumsargi var reģistrēt informāciju un pārbaudīt apstākļus. Pat ja aizdomas par noziegumu vēl nav apstiprinātas, policija ir jāinformē.
Noderīga var būt visa informācija – numurzīmes mašīnām, ar kurām pārvietojas aizdomīgās personas, personu ārējās pazīmes u. c. Tāpēc jācenšas piefiksēt pēc iespējas vairāk detaļu. Tāpat gan noziegumu prevencijā, gan jau izdarītu noziegumu atklāšanā ļoti noder, ja īpašumos ir uzstādītas videonovērošanas kameras. Zādzību novēršanā palīdz «WhatsApp» un citu saziņas lietotņu grupas, kur ciemata vai novada iedzīvotāji ātri var apmainīties ar būtisku informāciju.
Ieteicams fotogrāfijas nepublicēt
Foto un video fiksācija ar iespējamām vainīgajam personām var palīdzēt policijai izmeklēšanā, taču jāatceras, ka nebūtu ieteicams publicēt citu personu attēlus un fotogrāfijas bez piekrišanas interneta vidē. Nav izslēgts, ka personas, kuru attēli vai foto ir publicēti, vērsīsies tiesībsargājošās iestādēs ar pretenzijām.
Valsts policija ik pa laikam saņem līdzīgus izsaukumus. Likumsargi uz tiem reaģē un pārbauda informāciju. Visbiežāk tiek konstatēts, ka ārvalstu piederīgie apstaigājuši svešus īpašumus, jo meklējuši īslaicīgu darbu. Taču zādzības no mājokļiem ik pa laikam tiek reģistrētas. Piemēram, Rīgas reģionā (Rīgā un Pierīgā) diennaktī vidēji tiek reģistrēts līdz pāris mājokļu apzagšanas gadījumu. Tāpēc iedzīvotājiem jāievēro piesardzība: vienmēr jāaizslēdz īpašuma durvis, vēlams uzturēt draudzīgas attiecības ar kaimiņiem un pievērst uzmanību gan savā, gan kaimiņa sētā notiekošajam un ziņot par aizdomīgām darbībām. Tāpat, ja rocība atļauj, vēlams uzstādīt savā īpašumā signalizāciju un videonovērošanas kameras un vienmēr sekot līdzi, lai tās būtu darba kārtībā.