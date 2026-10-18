Policisti viņai lūdza uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Pārbaudē noskaidrots, ka pārbaudāmajai ir 16 gadu. Jauniete no bikšu kabatas izņēma elektronisko smēķēšanas ierīci. Likumsargi izskaidroja, ka nepilngadīgajiem šādu ierīču glabāšana ir aizliegta, un jauniete ierīci labprātīgi atdeva. Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48. panta pirmās daļas prasību neievērošanu sākts administratīvā pārkāpuma process. Noskaidrots, ka jauniete mācās Ogres Valsts tehnikumā un dzīvo Jumpravā. Policisti telefoniski sazinājās ar viņas māti, izskaidroja pārkāpuma būtību un turpmākās procesuālās darbības.
Svētdiena, 18. oktobris, 2026 08:00
Pie Ogres tehnikuma nepilngadīgai atņem elektronisko cigareti
9. oktobrī, apsekojot Ogres Valsts tehnikuma teritoriju Aizupēs, policisti pie iebrauktuves vārtiem pamanīja vairākus jauniešus. Vienai no jaunietēm rokās atradās elektroniskā smēķēšanas ierīce.