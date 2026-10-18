Svētdiena, 18.10.2026 13:21
Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds
Svētdiena, 18.10.2026 13:21
Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds
Svētdiena, 18. oktobris, 2026 08:00

Pie Ogres tehnikuma nepilngadīgai atņem elektronisko cigareti

OgreNet/OVV
Pie Ogres tehnikuma nepilngadīgai atņem elektronisko cigareti
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Svētdiena, 18. oktobris, 2026 08:00

Pie Ogres tehnikuma nepilngadīgai atņem elektronisko cigareti

OgreNet/OVV

9. oktobrī, apsekojot Ogres Valsts tehnikuma teritoriju Aizupēs, policisti pie iebrauktuves vārtiem pamanīja vairākus jauniešus. Vienai no jaunietēm rokās atradās elektroniskā smēķēšanas ierīce.

Policisti viņai lūdza uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Pārbaudē noskaidrots, ka pārbaudāmajai ir 16 gadu. Jauniete no bikšu kabatas izņēma elektronisko smēķēšanas ierīci. Likumsargi izskaidroja, ka nepilngadīgajiem šādu ierīču glabāšana ir aizliegta, un jauniete ierīci labprātīgi atdeva. Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48. panta pirmās daļas prasību neievērošanu sākts administratīvā pārkāpuma process. Noskaidrots, ka jauniete mācās Ogres Valsts tehnikumā un dzīvo Jumpravā. Policisti telefoniski sazinājās ar viņas māti, izskaidroja pārkāpuma būtību un turpmākās procesuālās darbības.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.