Sākotnēji aculiecinieki ziņoja, ka vadītājam, iespējams, radušās veselības problēmas. Tomēr, mediķiem un policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, noskaidrojās, ka pie negadījuma nav vainojama veselība, bet gan alkohols. Likumsargi 1968. gadā dzimušā vīrieša izelpā konstatēja 4,25 promiles alkohola – vienu no augstākajiem fiksētajiem rādītājiem šogad Rīgas reģionā.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā Valsts policija uzsāka kriminālprocesu, savukārt par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu – administratīvā pārkāpuma procesu. Tāpat vīrietim par izdarīto pārkāpumu spēkrats tika konfiscēts, vēsta policijas pārstāvji.