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Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 17:00

Pie stūres promiļu rekordists: Ogrē autovadītājs avarē, būdams pamatīgā reibumā

OgreNet
Pie stūres promiļu rekordists: Ogrē autovadītājs avarē, būdams pamatīgā reibumā
Ilustratīvs foto: Pexels.com
Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 17:00

Pie stūres promiļu rekordists: Ogrē autovadītājs avarē, būdams pamatīgā reibumā

OgreNet

22. jūlijā ap plkst. 20.00 Valsts policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu Ogrē. Automašīnas “Volkswagen Golf” vadītājs bija nobraucis no ceļa braucamās daļas un iebraucis elektrības stabā, informē policijas pārstāvji.

Sākotnēji aculiecinieki ziņoja, ka vadītājam, iespējams, radušās veselības problēmas. Tomēr, mediķiem un policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, noskaidrojās, ka pie negadījuma nav vainojama veselība, bet gan alkohols. Likumsargi 1968. gadā dzimušā vīrieša izelpā konstatēja 4,25 promiles alkohola – vienu no augstākajiem fiksētajiem rādītājiem šogad Rīgas reģionā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā Valsts policija uzsāka kriminālprocesu, savukārt par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu – administratīvā pārkāpuma procesu. Tāpat vīrietim par izdarīto pārkāpumu spēkrats tika konfiscēts, vēsta policijas pārstāvji.

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