BAC 2024. gada publiskajā pārskatā teikts, ka 2024. gadā par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem saņemti un izskatīti 92 dienesta ziņojumi un 679 iesniegumi, kopā 771 iesniegums.
Pieaugošais iesniegumu skaits BAC ieskātā apliecina gan pieaugošo sabiedrības uzmanību bērnu drošības jautājumiem, gan arī pieaugošo slodzi speciālistiem, kuri ikdienā pieņem bērna nākotni ietekmējošus lēmumus.
BAC uzsver, ka šādos apstākļos katra speciālista - sociālā darbinieka, pedagoga, policista, medicīnas darbinieka vai bāriņtiesu pārstāvja - savlaicīgai iesaistei un rīcībai ir izšķiroša nozīme bērna dzīvē. Turklāt bērnu tiesību aizsardzībā izšķiroša ir ne tikai profesionalitāte, bet arī cilvēcība, atzīmē centrā. Nereti arī elementārs lēmums, piemēram, vai uzdot bērnam kādu papildu jautājumu un noskaidrot vairāk, var būtiski ietekmēt bērna labsajūtu, uzticēšanos un nākotni, uzsver BAC.
Vienlaikus BAC aicina sabiedrību dalīties ar personīgiem un iedvesmojošiem stāstiem par speciālistiem, kuru profesionālā rīcība, cilvēcība un iesaiste palīdzējusi bērnam sarežģītā situācijā. Stāstus centrs aicina publicēt sociālajos tīklos, atzīmējot BAC un izmantojot tēmturi #BernaLaba.