Ceturtdiena, 28.05.2026 13:02
Vilhelms, Vilis
Ceturtdiena, 28.05.2026 13:02
Vilhelms, Vilis
Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 09:10

Pieaug iesniegumu skaits par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem; BAC šodien sāk komunikācijas kampaņu

OgreNet / Leta
Pieaug iesniegumu skaits par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem; BAC šodien sāk komunikācijas kampaņu
Ilustratīvs attēls no pexels.com
Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 09:10

Pieaug iesniegumu skaits par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem; BAC šodien sāk komunikācijas kampaņu

OgreNet / Leta

Bērnu aizsardzības centrs (BAC) pērn saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Pārskats par pērno gadu vel nav publiskots. Augstā iesniegumu skaita dēļ BAC ceturtdien, 28. maijā, sāk komunikācijas kampaņu "Tavs darbs maina bērna nākotni" sistēmā strādājošo profesionālās pārliecības stiprināšanai. Kampaņas atklāšanas dienā vairākās vietās Rīgā bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošie speciālisti, dodoties uz darbu, sagaidīti ar uzmundrinājuma un novērtējuma vārdiem.

BAC 2024. gada publiskajā pārskatā teikts, ka 2024. gadā par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem saņemti un izskatīti 92 dienesta ziņojumi un 679 iesniegumi, kopā 771 iesniegums. 

Pieaugošais iesniegumu skaits BAC ieskātā apliecina gan pieaugošo sabiedrības uzmanību bērnu drošības jautājumiem, gan arī pieaugošo slodzi speciālistiem, kuri ikdienā pieņem bērna nākotni ietekmējošus lēmumus.

BAC uzsver, ka šādos apstākļos katra speciālista - sociālā darbinieka, pedagoga, policista, medicīnas darbinieka vai bāriņtiesu pārstāvja - savlaicīgai iesaistei un rīcībai ir izšķiroša nozīme bērna dzīvē. Turklāt bērnu tiesību aizsardzībā izšķiroša ir ne tikai profesionalitāte, bet arī cilvēcība, atzīmē centrā. Nereti arī elementārs lēmums, piemēram, vai uzdot bērnam kādu papildu jautājumu un noskaidrot vairāk, var būtiski ietekmēt bērna labsajūtu, uzticēšanos un nākotni, uzsver BAC.

Vienlaikus BAC aicina sabiedrību dalīties ar personīgiem un iedvesmojošiem stāstiem par speciālistiem, kuru profesionālā rīcība, cilvēcība un iesaiste palīdzējusi bērnam sarežģītā situācijā. Stāstus centrs aicina publicēt sociālajos tīklos, atzīmējot BAC un izmantojot tēmturi #BernaLaba.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?