Pieaug pacientu skaits ar dažādām sadzīves traumām

Jūlija pirmajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā stacionēti 98 pacienti, kas ir nedaudz mazāk, nekā paredzēts līgumā ar Nacionālo veselības dienestu – 112.

Jūnijā kopumā Uzņemšanas nodaļā vērsušies 1030 pacientu jeb vidēji 44 pacienti dienā, bet aizvadītajā nedēļā vidēji 47 pacienti dienā.

Iemesli tam ir visdažādākie. Kādam vīrietim, kurš pļāvis zāli un ar rokām mēģinājis saņemt sienu, iekodusi čūska – odze, un viņš slimnīcā nogādāts vidēji smagā stāvoklī – cietušajam bija attīstījusies tūska, radušies drebuļi. Vīrietim injicēts pretčūsku serums, un Reanimācijas nodaļā viņa stāvoklis stabilizēts.

Slimnīcā nogādāti arī pacienti ar depresiju, galvas reiboņiem, deguna asiņošanu, kas radušies karstuma iespaidā. Tiesa gan, kādam pacientam karstums nebūt nebija traucējis ilgstoši lietot alkoholiskos dzērienus, kas gan gala rezultātā radīja veselības problēmas. Vairākas personas sakoduši dažādi kukaiņi.

1968. gadā dzimis vīrietis sadūris aci ar zaru, 1998. gadā dzimusi rīdziniece plaukstā iegriezusi ar stiklu, 1982. gadā dzimis vīrietis kritis no velosipēda un sasitis plecu, bet 2012. gadā dzimusi salaspiliete, krītot no velosipēda, salauzusi potīti. Arī 1980. gadā dzimis rīdzinieks kritis no velosipēda, guvis plaukstas kaula lūzumu un galvas sasitumu. Savukārt 1958. gadā dzimusi ropažniece izkritusi no gultas un salauzusi trešo kreisās plaukstas pirkstu. 1941. gadā dzimis daugavpilietis ar stiklu sagriezis roku, bet 1980. gadā dzimusi sieviete, kā pati skaidro, – mēģinājusi nogalināt mušu un sasitusi kreiso plaukstu, turklāt salauzusi vienu plaukstas pirkstu. Vai muša izdzīvoja, ziņu nav. 1995. gadā dzimušam vīrietim plaukstā iekodis suns, un arī 2009. gadā dzimušai meitenei plaukstā iekodis suns, bet 2007. gadā dzimušam puisim suns iekoda augšdelmā. 2017. gadā dzimis zēns uzlēcis uz grābekļa un guvis brūci potītē. Savukārt 1998. gadā dzimis vīrietis ķēris zivis, un viņam plaukstā iedūries vizulis. 1984. gadā dzimis vīrietis kritis pie baseina un pret tā malu sasitis krūškurvi. 1987. gadā dzimusi rīdziniece saņēmusi triecienu pa galvu ar šūpolēm un sasitusi pieri, ko nācies sašūt, bet 2004. gadā dzimis rīdzinieks spēlējis basketbolu un satraumējis pēdu. Savukārt kādam vīrietim, kurš remontējis auto, automašīna uzkritusi uz krūškurvja, un viņš guvis tā sasitumu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests no Skrīveriem slimnīcā nogādājis arī 2008. gadā dzimušu jaunieti, pie kuras naktī pa logu ierāpies bijušais draugs, turējis aiz vienas rokas un ar telefonu iesitis viņai pa apakšžokli, rezultātā jaunietei konstatēts sejas sasitums un augšdelma saspiedums.