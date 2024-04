Pieaugot Covid-19 saslimstībai, SPKC atgādina rekomendācijas profilakses pasākumiem

- izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem un nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru) vai citām Covid-19 pazīmēm;

- censties ievērot 2 metru distanci, atrodoties publiskajās vietās;

- izvairīties no pārpildītām vietām, kur nevar atrasties 2 metru attālumā no citiem;

- izvērtēt nepieciešamību ceļot, riskus ceļojuma laikā un iespējas tos mazināt;

- ievērot roku higiēnu (regulāri mazgāt un/vai dezinficēt rokas), nepieskarties ar netīrām rokām sejai;

- bieži vēdināt telpas (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā). Ja iespējams, maksimāli intensīvi jāvedina sabiedriskā transporta saloni;

- vietās, kur nav iespējams ievērot drošu distanci, sejas masku vai respiratoru FFP2 lietošana ir svarīgs piesardzības pasākums, kas īpaši ieteicams cilvēkiem ar hroniskām slimībām, pazeminātu imunitāti. Lietojot sejas masku, ir svarīgi to darīt pareizi - cieši nosedzot degunu un muti;

- Covid-19 slimnieka kontaktpersonai 7 dienas pēc pēdējā kontakta ieteicams palikt mājās un nekontaktēties ar citiem cilvēkiem, bet ja tas nav iespējams, tad būt atbildīgam par citu cilvēku veselību un sabiedriskās vietās lietot ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru, tai skaitā veicot darba pienākumus, esot telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku. Jāatceras, ka Covid-19 inficēta persona kļūst infekcioza 2 dienas pirms simptomu paradīšanās un respirators šādos gadījumos ievērojami samazina inficēšanās risku citiem cilvēkiem;

- publisko pasākumu rīkotājiem ir svarīgi apzināt ar Covid-19 infekciju saistītos riskus un noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietai, piemēram, sejas masku lietošanu, distances un plūsmu ievērošanu.

!Atgādinām, ka vakcinācija pret Covid-19 būtiski samazina risku saslimt smagā formā. Tādēļ aicinām iedzīvotājus, kas pieder veselības riska grupām - seniorus (65 gadi un vairāk), kā arī personas ar hroniskām slimībām, pazeminātu imunitāti individuāli konsultēties ar savu ģimenes ārstu un lemt par primārās vakcinācijas vai balstvakcinācijas veikšanu.

Aizvadītajā nedēļā, no 27. jūnija līdz 3. jūlijam, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 93,3%, salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš (respektīvi no 1523 līdz 2944 gadījumiem), turklāt par 42% pieaudzis arī stacionēto pacientu skaits ar Covid-19 infekciju, vidēji dienā slimnīcās nonāca 19 cilvēki. Pirmdien 39% no visiem 143 stacionāros esošajiem pacientiem ar Covid-19 infekciju tā bija pamata diagnoze.

Visaugstākā saslimstība novērota sociāli aktīviem cilvēkiem vecuma grupā 20-69 gadi. Covid-19 gadījumu pieaugums novērojams visā Latvijā, tomēr straujāk tas notiek Rīgā, Vidzemē un Pierīgā.

Arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs jau no jūnija sākuma pieaug un vairākās Eiropas valstīs situācija ar Covid-19 pasliktinās, Latvijas saslimstības rādītāji ir būtiski zemāki par ES vidējo.