Dvīņi, bet pilnīgi atšķirīgi
Šajā ģimenē aug divi zēni – Marks un Alekss. Viņi ir dvīņi. 30. jūnijā brālīšiem apritēja 5 gadi. Svešiniekam viņi šķiet līdzīgi kā divas ūdens lāses. Taču mamma viņus viegli atšķir un piebilst, ka zēni ir pilnīgi atšķirīgi arī pēc rakstura un ieradumiem. Vecāki viņus ļoti mīl. Bet liktenis jau piecu gadu garumā pārbauda šīs ģimenes izturību.
Ilgi gaidītie un mīlētie bērni piedzima priekšlaicīgi, 32. grūtniecības nedēļā. Nācās taisīt ķeizargriezienu. Marks piedzima pirmais un svēra tikai 1916 gramus. Kopš dzimšanas viņam ir vairākas nopietnas diagnozes – bērnu cerebrālā trieka (BCT), spastiska tetraparēze, astigmatisms. Aleksam, kurš piedzima otrais, ar veselību viss ir kārtībā.
Visticamāk, Markam veselības problēmas radušās dzemdību traumas dēļ, taču šobrīd cēloni vairs nav iespējams noskaidrot. Tajā brīdī mammai nebija laika meklēt atbildes. Divas nedēļas bērniņš pavadīja inkubatorā ar pieslēgtu mākslīgo elpināšanu, barojot caur zondi. Pēc tam Marks vēl mēnesi atradās Bērnu slimnīcā, līdz sāka patstāvīgi elpot un ēst no pudelītes. Mamma visu šo laiku bija līdzās kopā ar otro dēliņu.
Mamma Laura nekad skaļi nesūdzas un visas emocijas glabā sevī. Pat tagad, pēc vairākiem gadiem atskatoties uz notikušo, neļauj sev atslābt. "Es nevaru atļauties būt emocionāla. Tad man būs ilgi jāvāc sevi kopā. Bet bērniem mani vajag katru brīdi. un viņiem nav jāredz raudoša mamma," saka Laura.
"Mēs ar vīru esam pielāgojuši dzīvi tā, lai bērni redzētu pēc iespējas vairāk pozitīvā – cenšamies neizolēties, iziet sabiedrībā, doties ārpus mājas. Jā, Marks gandrīz nestaigā, bet mēs tomēr dodamies. Es ļoti negribu, lai mans dēls justos nepilnvērtīgs, redzot līdzjūtīgus skatienus. Es darīšu visu, lai viņam būtu vieglāk," uzsver mamma.
Operācija Markam dos iespēja sākt staigāt un uzlabot veselību
Lūgt palīdzību svešiem cilvēkiem Laurai ir ļoti grūti. Taču jautājums ir par bērna nākotni. Operācija, kas veikta pēc īpašas tehnoloģijas, Markam dos iespēja sākt staigāt un uzlabot veselību. Tāpēc mamma pārkāpj sev pāri. Ja to nedara tagad, kamēr viņš vēl ir maziņš, vēlāk būs daudz sarežģītāk.
Latvijā šādu operāciju veikt nav iespējams. Barselonas klīnikā ir izstrādāta unikāla miotenofasciotomijas metode, kas tieši Markam var palīdzēt – pagarināt muskuļus labajā kājā un atjaunot ekstremitāšu kustīgumu, to paveicot bez plašām operācijām.
Laura atrada šo klīniku pēc citu vecāku ieteikuma, kuri saskārušies ar līdzīgām problēmām.
Pēc operācijas Markam būs jāiziet nopietna (un arī maksas) rehabilitācija Rīgā, lai nostiprinātu rezultātu, atjaunotu muskuļu tonusu, kustīgumu un koordināciju.
Mamma sapņo par to, lai Marks uz pirmo klasi varētu doties pats. Cerība pastāv. Taču šī cerība maksā ļoti dārgi. Tāpēc puisēnam nepieciešama palīdzība.
Kā palīdzēt?
Jau 10. novembrī Marku gaida Barselonas klīnikā. Operācija un turpmākā rehabilitācija centrā "Poga" izmaksās 13 000 eiro. Ģimenē strādā tikai tētis. Šāda summa Marka vecākiem nav apmaksājama, taču tā ir liela iespēja puisītim. Nepieciešama mūsu palīdzība.
Ziedojumu tālrunis 90006384 darbojas Markam līdz 21. oktobrim. Zvans maksā 1,42 eiro. Katrs zvans ir svarīgs – kopā tie veido nozīmīgu summu. Labdarības fonds “BeOpen” atvēris Markam kontu mērķziedojumiem. Fonds “BeOpen” no ziedojumiem neietur nekādu komisijas maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk tam paredzētajam mērķim.
