Ceturtdiena, 29.01.2026 19:39
Aivars, Valērijs
Ceturtdiena, 29.01.2026 19:39
Aivars, Valērijs
Ceturtdiena, 29. janvāris, 2026 16:20

Pieci ieteikumi elektrodrošai sildītāju lietošanai

AS "Sadales tīkls"
Pieci ieteikumi elektrodrošai sildītāju lietošanai
Foto: freepik
Ceturtdiena, 29. janvāris, 2026 16:20

Pieci ieteikumi elektrodrošai sildītāju lietošanai

AS "Sadales tīkls"

Atbilstoši meteorologu prognozēm jau šonakt Latvijas centrālos un austrumu rajonus sasniegs stiprs sals – gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20...-24º C, bet nedēļas nogalē temperatūras stabiņš vietām varētu noslīdēt pat līdz -30º C. Ja sasildīties plānots, liekot lietā elektriskos sildītājus, AS "Sadales tīkls" aicina pievērst uzmanību to elektrodrošai izmantošanai, ievērojot piecus būtiskus ieteikumus.

  • Pirms pievieno rozetei, pārbaudi sildītāja tehnisko stāvokli 

Pirms pievienoelektrisko sildītāju kontaktligzdai un spied ieslēgšanas pogu, noteikti pārbaudi, vai tas nav pārklājies ar putekļu kārtiņu (sakarsuši putekļi var uzliesmot), kā arī pievērs uzmanību ierīces korpusam un vada izolācijai –vai nav redzami bojājumi, plaisasPamanot bojājumus, nekādā gadījumā nepieslēdz sildītāju rozetei – tas var būt bīstami. Jāpiebilst, ka bojāto vietu pārtīšana ar izolācijas lenti nav risinājums – tās turpinās karst un var aizdegties. 

  • Sildītāju pieslēdz atsevišķai sienas kontaktligzdai

Elektriskais sildītājs ir lielas jaudas ierīce, tāpēc to visdrošāk ir pieslēgt atsevišķaisienas kontaktligzdai, nevis pagarinātāja rozešu blokam."Sadales tīkla" speciālisti arī atgādina – darbinot vairākas lielas jaudas ierīces vienlaicīgi (lieljaudas elektrotehnika ir arī, piemēram, elektriskā tējkanna, indukcijas plīts, trauku vai veļas mazgājamā mašīna u. tml.), var notikt mājokļa elektrotīkla pārslodze, tādēļ ieteicams nedarbināt mājokļa jaudīgās ierīces reizē.

  • Pievērs uzmanību sildītāja novietojumam

Sildītājs ir jānovietodrošā attālumā no viegli uzliesmojošām vielām un materiāliempiemēram, plāns audums, papīrs, sveces, kā arī drošā attālumā no sienas un mēbelēm. To noteikti nevajadzētu arī atstāt nepieskatītu mazu bērnu vai mājdzīvnieku tuvumā!

  • Nedarbini sildītāju naktī un atvieno no rozetes, dodoties projām

Ieslēgtu sildītāju nekad neatstāj bez uzraudzībasSpeciālisti neiesaka to atstātieslēgtu arī naktī – pastāv pārkaršanas risksLai gan lielākā daļa mūsdienu elektrisko sildītāju ir aprīkoti ar drošinātājiem, kas pārkaršanas gadījumā nostrādā, pārtraucot ierīces darbību, jāņem vērā, ka vecākimodeļi var arī nebūt aprīkoti ar šādu funkciju.

  • Neizmanto elektrisko sildītāju kā veļas žāvētāju

Šisieteikumsīpaši attiecas uz termoventilatoriem, kuriem šādā veidā tiek bloķēta gaisa cirkulācija. Apģērba žāvēšana uz elektriskā sildītāja ne vien traucē tā darbību, bet arī rada aizdegšanās un ugunsnelaimes risku.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?