Pirms pievieno rozetei, pārbaudi sildītāja tehnisko stāvokli
Pirms pievienoelektrisko sildītāju kontaktligzdai un spied ieslēgšanas pogu, noteikti pārbaudi, vai tas nav pārklājies ar putekļu kārtiņu (sakarsuši putekļi var uzliesmot), kā arī pievērs uzmanību ierīces korpusam un vada izolācijai –vai nav redzami bojājumi, plaisas. Pamanot bojājumus, nekādā gadījumā nepieslēdz sildītāju rozetei – tas var būt bīstami. Jāpiebilst, ka bojāto vietu pārtīšana ar izolācijas lenti nav risinājums – tās turpinās karst un var aizdegties.
Sildītāju pieslēdz atsevišķai sienas kontaktligzdai
Elektriskais sildītājs ir lielas jaudas ierīce, tāpēc to visdrošāk ir pieslēgt atsevišķaisienas kontaktligzdai, nevis pagarinātāja rozešu blokam."Sadales tīkla" speciālisti arī atgādina – darbinot vairākas lielas jaudas ierīces vienlaicīgi (lieljaudas elektrotehnika ir arī, piemēram, elektriskā tējkanna, indukcijas plīts, trauku vai veļas mazgājamā mašīna u. tml.), var notikt mājokļa elektrotīkla pārslodze, tādēļ ieteicams nedarbināt mājokļa jaudīgākās ierīces reizē.
Pievērs uzmanību sildītāja novietojumam
Sildītājs ir jānovietodrošā attālumā no viegli uzliesmojošām vielām un materiāliem, piemēram, plāns audums, papīrs, sveces, kā arī drošā attālumā no sienas un mēbelēm. To noteikti nevajadzētu arī atstāt nepieskatītu mazu bērnu vai mājdzīvnieku tuvumā!
Nedarbini sildītāju naktī un atvieno no rozetes, dodoties projām
Ieslēgtu sildītāju nekad neatstāj bez uzraudzības! Speciālisti neiesaka to atstātieslēgtu arī naktī – pastāv pārkaršanas risks. Lai gan lielākā daļa mūsdienu elektrisko sildītāju ir aprīkoti ar drošinātājiem, kas pārkaršanas gadījumā nostrādā, pārtraucot ierīces darbību, jāņem vērā, ka vecākimodeļi var arī nebūt aprīkoti ar šādu funkciju.
- Neizmanto elektrisko sildītāju kā veļas žāvētāju
Šisieteikumsīpaši attiecas uz termoventilatoriem, kuriem šādā veidā tiek bloķēta gaisa cirkulācija. Apģērba žāvēšana uz elektriskā sildītāja ne vien traucē tā darbību, bet arī rada aizdegšanās un ugunsnelaimes risku.