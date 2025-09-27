Piedzērušam traktoristam – probācijas uzraudzība

Austrumzemgales prokuratūras prokurore 25. augustā Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Alfrēds A. (vārds mainīts) šā gada 10. augustā Salas pagastā pusdeviņos vakarā, būdams 1,83 promiles stiprā alkohola reibumā, vadīja traktoru “MTZ 80” bez valsts reģistrācijas numura, līdz transportlīdzekli apturēja Valsts policijas darbinieki. Persona savu vainu atzina un pilnībā nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti. Cietušo un kompensācijas pieteikumu kriminālprocesā nav.
Alfrēds ir Latvijas pilsonis, neprecējies, ieguvis pamata izglītību, strādā piemājas saimniecībā, viņam piešķirta 3. invaliditātes grupa, agrāk sodīts, bet sodāmība dzēsta. Prokurore piekrita kriminālprocesa izbeigšanai, nosakot Alfrēdam probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, kā arī papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Noziedzīgo nodarījumu Alfrēds izdarīja ar transportlīdzekli, kas pieder citai personai, un attiecīgi piedzenama pilna transportlīdzekļa vērtība. Noskaidrots, ka traktoru “MTZ 80” viņš 2023. gada 26. februārī iegādājies no citas personas par 800 eiro un arī šobrīd traktoram varētu būt tāda pati vērtība. Traktors ir sliktā tehniskā stāvoklī un tāds jau bija, kad persona to iegādājās. Attiecīgi traktora vērtība, ko Alfrēdam jāatmaksā valstij, noteikta 800 eiro apmērā.
Pārbaudot Ceļu satiksmes direkcijas datubāzē esošās ziņas par apsūdzēto, noskaidrots, ka viņam pieder divas automašīnas – “Opel Vivaro” un “Mercedes Benz”. Pēdējā, pēc apsūdzētā vārdiem, ir nodota metāllūžņos, bet nav noņemta no uzskaites, un faktiski viņam pieder tikai viens transportlīdzeklis. Pārbaudot Zemesgrāmatas datubāzē esošās ziņas, noskaidrots, ka apsūdzētajam pieder nekustamais īpašums – zeme, uz kuras atrodas viena māja un viena palīgēka.
Ņemot vērā iepriekš minēto, prokurore atzina, ka ir samērīgi, taisnīgi un likuma mērķim atbilstoši no apsūdzētā piedzīt pilnu traktora noteikto vērtību.
Kriminālprocesā radušies arī izdevumi 384 eiro par traktora “MTZ 80” pieņemšanu glabāšanai un glabāšanu līdz 13. augustam, kad tas atdots īpašniecei. Un arī šie izdevumi piedzenami no Alfrēda. Prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spēkā un vairs nav pārsūdzams.