Zemgales rajona tiesa šā gada 16. martā Ogrē atklātā tiesas sēdē iztiesāja krimināllietu, kurā Arnolds A. (vārds mainīts) apsūdzēts tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2024. gada 22. oktobrī ap pulksten 21 Arnolds, būdams dusmīgs, aizgāja pie Kaspara B. (vārds mainīts), iegāja viņa dzīvoklī un tīši ne mazāk kā četras reizes iesita cietušajam pa seju. Pielietotās vardarbības rezultātā Kasparam tika nodarīti miesas bojājumi: galvas sasitums ar sistu brūci deguna apvidū, zemādas asinsizplūdumiem ap abām acīm, deguna kaula lūzums, ādas nobrāzumi un skramba kakla apvidū.
Atzīts, ka miesas bojājumi pēc sava rakstura pieskaitāmi viegliem miesas bojājumiem, kas izraisīja īslaicīgus veselības traucējumus uz laiku no septiņām līdz 21 dienai. Tiesa Arnoldu atzina par vainīgu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un nolēma sodīt ar probācijas uzraudzību uz pusotru gadu.
Probācijas uzraudzības soda izpildi uzdots īstenot Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļai. Tiesa nolēma arī piedzīt no Arnolda par labu cietušajam mantiskā kaitējuma kompensāciju 19,20 eiro apmērā.
Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un ir stājies spēkā.