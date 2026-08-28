Piektā diena bez elektrības: vētras sekas Latvijā joprojām izjūt tūkstoši

Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkraukles un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes piektdienas rītā ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājumu novēršanas procesā neradīsies papildu neparedzēti darbi.
Darba intensitāte nemazinās, taču elektroapgādes atjaunošanas temps pakāpeniski palēninās, jo novēršamo bojājumu ietekme uz klientu skaitu kļūst arvien mazāka, klāsta "Sadales tīkls". Vētras seku novēršanas sākumā vispirms tika atjaunotas lielākās elektrolīnijas, kuru bojājumu novēršana vienlaikus ļāva atjaunot elektroapgādi simtiem un pat tūkstošiem klientu, savukārt šobrīd brigādes strādā pie mazākiem elektrotīkla posmiem, kur bojājumu novēršana joprojām ir sarežģīta un laikietilpīga, taču katrs novērstais bojājums skar arvien mazāku klientu skaitu.
Darbu bojājumu novēršanā turpinās vairāk nekā 200 "Sadales tīkla" brigādes, palīdzot Igaunijas sadales sistēmas operatora "Elektrilevi", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un "Latvijas Valsts mežu" speciālistiem. No trešdienas daļa brigāžu no mazāk ietekmētajiem reģioniem, piemēram, Kurzemē, strādā vairāk skartajos reģionos.
Noslēdzot darbus vidsprieguma tīklā, var rasties situācijas, kad iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Tas nozīmē, ka bojājums ir arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim, tāpēc šādā situācijā uzņēmums lūdz reģistrēt jaunu pieteikumu, pauž uzņēmums. Var gadīties arī situācijas, kad pēc elektroapgādes atjaunošanas rodas atkārtots elektroapgādes pārtraukums. Šādas situācijas ir iespējamas, jo aizlauzti koki vai zari var turpināt krist elektrolīnijās, izraisot jaunus defektus.
Jau ziņots, ka sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.