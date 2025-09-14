Piektdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 10 cilvēki

Kopumā valstī piektdien reģistrēti 168 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem deviņi bijuši ar cietušajiem.
Aizvadītajā diennaktī pieķerti seši transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Pieciem no reibumā esošajiem šoferiem ir piemērota kriminālatbildība, bet vienam - administratīvā atbildība.
Tāpat reģistrēti 199 gadījumi, kuros vadītāji pārsnieguši atļauto braukšanas ātrumu, bet trijos gadījumos šoferi braukuši agresīvi.
Kopumā piektdien par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformēti 424 administratīvā pārkāpuma protokoli.