Starp cietušajiem ir arī divi velosipēdisti un divi gājēji.
Kopumā valstī aizvadītajā diennaktī reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums.
Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā aizturēti pieci šoferi - trīs Rīgas reģionā un pa vienam Kurzemē un Vidzemē. Vēl vienā gadījumā Rīgas reģionā šoferis bijis narkotisko vielu iespaidā. Piecos no šiem gadījumiem sākti kriminālprocesi, bet vienā piemērota administratīvā atbildība. Vienā gadījumā transportlīdzeklis konfiscēts, bet piecos tiks piedzīta tā vērtība.
Valsts policija arī sodījusi astoņus vadītājus par agresīvu braukšanu, tostarp piecus Zemgalē, divus Rīgas reģionā un vienu Vidzemē. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu visā valstī noformēti 188 administratīvā pārkāpumu protokoli.