Kopumā 24 stundās valstī reģistrēti 160 ceļu satiksmes negadījumi, 12 avārijās cietuši 14 cilvēki, tostarp seši gājēji un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.
Rīgas reģionā reģistrēti 99 ceļu satiksmes negadījumi, septiņos no tiem cietuši cilvēki - katrā pa vienam. Latgalē fiksēti 16 ceļu satiksmes negadījumi, trijos no tiem traumas guvuši kopskaitā pieci cilvēki. Zemgalē reģistrētas 16 avārijas, divās no tām ir pa vienam cietušajam. Savukārt Kurzemē un Vidzemē notikuši attiecīgi 16 un 13 ceļu satiksmes negadījumi, bet cilvēki tajos nav cietuši.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūru LETA informēja, ka neilgi pirms plkst. 23 Dobeles novada Bikstu pagastā notika divu vieglo automašīnu sadursme, kuras rezultātā vienā no transportlīdzekļiem bija iespiests cilvēks. Glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoja cilvēku un nodeva mediķiem, kā arī atvienoja abu automašīnu akumulatoru klemmes un sakārtoja ceļa braucamo daļu, tostarp izkaisot absorbentu.
Diennakts laikā policija par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā noformējusi 415 protokolus, tostarp 163 par atļautā ātruma pārsniegšanu un divus par agresīvu braukšanu, savukārt reibumā pie stūres pieķerti 20 vadītāji, liecina policijas apkopotā statistika.