Piektdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši astoņi cilvēki

Piektdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši astoņi cilvēki
Foto: Valsts policija
Piektdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši astoņi cilvēki

Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši astoņi cilvēki, liecina Valsts policijas operatīvā informācija.

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 148 ceļu satiksmes negadījumi, un no tiem septiņi bijuši ar cietušajiem. Starp cietušajiem ir viens gājējs un divi velosipēdisti, taču bojāgājušo šajās avārijās nav. Lielākais cietušo skaits reģistrēts Rīgas reģionā - četri cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā konstatēta deviņos gadījumos. Vienā gadījumā Rīgā konstatēta braukšana narkotisko vielu iespaidā. Astoņos gadījumos sākts kriminālprocess. Kriminālatbildība piemērota četriem šoferiem Latgalē, pa vienam Kurzemē un Zemgalē un diviem vadītājiem Rīgas reģionā. Diviem šoferiem transportlīdzekļi konfiscēti, bet no sešiem tiks piedzīta to vērtība.

Ceļu satiksmes jomā kopumā pieņemti 450 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 164 par ātruma pārsniegšanu. Visvairāk ātruma pārkāpēju pieķerti Vidzemē - 76.

