Kopumā valstī reģistrēti 147 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem astoņās avārijās cietuši desmit cilvēki. Negadījumos ievainoti trīs gājēji un divi velosipēdisti.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Valsts policija aizvadītajā diennaktī sodījusi 189 vadītājus. Visvairāk ātruma pārkāpēju pieķerti Kurzemē - 76. Savukārt kopējais administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē skaits sasniedzis 541.
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmē Latvijā pieķerti astoņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, tostarp sešiem šoferiem sākti kriminālprocesi, bet diviem - administratīvie procesi. Kriminālatbildība piemērota trim šoferiem Rīgas reģionā, diviem Latgalē, kā arī vienam - Vidzemē. Diviem šoferiem transportlīdzeklis konfiscēts, bet no četriem tiks piedzīta to vērtība.