Piektdienas rītā Smiltenes novada Gaujienas pagastā uz Vidzemes šosejas saskrējās kravas automašīna un "Audi" markas vieglā automašīna, kura negadījumā bija pilnībā sadragāta. Avārijā gāja bojā cilvēks.
Otrs bojāgājušais reģistrēts avārijā Zemgales reģionā.
Vakar deviņi cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, pa diviem - Zemgalē un Latgalē, bet pa vienam - Kurzemē un Vidzemē. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, viens - gājējs, bet vēl viens - elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 12 vadītājus. Visvairāk šādu aizturēto bijis Zemgalē un Vidzemē. Desmit aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 270 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 40 autovadītāji, Vidzemē - 74, Kurzemē - 72, Latgalē - 31, bet Zemgalē - 53 transporta līdzekļu vadītāji. Trīs vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 596 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.