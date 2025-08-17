Piektdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā liels skaits cietušo

Svētdiena, 17.08.2025 22:42
Foto: Valsts policija
Piektdien Latvijā reģistrēti 184 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 29 cilvēki, kas ir ievērojami vairāk nekā vidēji darbadienā.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts policija, vakar 12 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, seši - Kurzemē, pieci - Latgalē, četri - Zemgalē, bet divi - Vidzemē. Pieci no cietušajiem bija velosipēdisti, vēl pieci - elektroskrejriteņu vadītāji, bet divi - gājēji.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi piecus vadītājus: pa diviem Rīgas reģionā un Latgalē, bet vienu - Kurzemē. Četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 265 protokoli: Rīgas reģionā sodīti vien astoņi autovadītāji, Vidzemē - 99, Latgalē - 78, Kurzemē - 52, bet Zemgalē - 28 transporta līdzekļu vadītāji. Pieci vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija vakar noformējusi 537 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

