Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Valsts policija aizvadītajā diennaktī sodījusi 197 vadītājus, savukārt kopējais administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē skaits sasniedzis 527.
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmē Latvijā pieķerti pieci transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā un visiem pieciem sākti kriminālprocesi.
Visvairāk dzērājšoferu konstatēts Kurzemes reģionā, kur policija aizturējusi divus alkohola reibumā esošus transportlīdzekļu vadītājus. Zemgalē, Vidzemē un Latgalē - pa vienam.