Sestdiena, 28.02.2026 23:57
Justs, Skaidra, Skaidrīte
Sestdiena, 28.02.2026 23:57
Justs, Skaidra, Skaidrīte
Sestdiena, 28. februāris, 2026 12:04

Piektdien ceļu satiksmes negadījumos seši cietušie

Leta
Piektdien ceļu satiksmes negadījumos seši cietušie
Foto: Valsts policija
Sestdiena, 28. februāris, 2026 12:04

Piektdien ceļu satiksmes negadījumos seši cietušie

Leta

Piektdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši seši cilvēki, informēja Valsts policija.
Kopumā valstī reģistrēti 145 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem piecās avārijās cietuši seši cilvēki. Negadījumos ievainots viens gājējs.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Valsts policija aizvadītajā diennaktī sodījusi 197 vadītājus, savukārt kopējais administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē skaits sasniedzis 527.

Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmē Latvijā pieķerti pieci transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā un visiem pieciem sākti kriminālprocesi.

Visvairāk dzērājšoferu konstatēts Kurzemes reģionā, kur policija aizturējusi divus alkohola reibumā esošus transportlīdzekļu vadītājus. Zemgalē, Vidzemē un Latgalē - pa vienam.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?