Lielvārdē plkst. 11.00 Lielvārdes parkā karavīra zvērestu dos 48 valsts aizsardzības dienesta karavīri. Svinīgajā ceremonijā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Pirmā līmeņa militārās pamatapmācības laikā karavīri apguvuši lauka kaujas iemaņas, ieroču apmācību, orientēšanās prasmes un citas karavīram nepieciešamās individuālās pamatiemaņas, norāda NBS.
Pēc karavīra zvēresta došanas ceremonijas karavīri turpinās militārās pamatapmācības nākamo posmu, kurā pilnveidos jau iegūtās zināšanas un iemaņas un sagatavosies vienības kaujas uzdevumu izpildei vienības sastāvā.