Sestdiena, 18.04.2026 12:00
Jadviga, Laura
Sestdiena, 18.04.2026 12:00
Jadviga, Laura
Sestdiena, 18. aprīlis, 2026 09:22

Piektdien notikuši 149 ceļu satiksmes negadījumi, bet tikai divos cietuši cilvēki

LETA
Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 149 ceļu satiksmes negadījumi, bet tikai divos no tiem cietuši cilvēki - katrā pa vienam, informēja Valsts policija.

Viena avārija ar cietušo notikusi Rīgas reģionā, bet otra - Zemgalē.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā piektdien apturēti astoņi šoferi, un sešos gadījumos par to sākts kriminālprocess, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies vai arī, būdami reibumā, sēdās pie stūres bez tiesībām vai izraisīja avāriju.

Kopumā ceļu satiksmes jomā 24 stundu laikā policija fiksējusi 586 administratīvos pārkāpumus, tostarp 283 par atļautā ātruma pārsniegšanu un divus par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?