Viena avārija ar cietušo notikusi Rīgas reģionā, bet otra - Zemgalē.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā piektdien apturēti astoņi šoferi, un sešos gadījumos par to sākts kriminālprocess, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies vai arī, būdami reibumā, sēdās pie stūres bez tiesībām vai izraisīja avāriju.
Kopumā ceļu satiksmes jomā 24 stundu laikā policija fiksējusi 586 administratīvos pārkāpumus, tostarp 283 par atļautā ātruma pārsniegšanu un divus par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.