Rīgas reģionā pieķerti astoņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, Latgalē - trīs, bet Zemgalē - viens. Savukārt Kurzemē pieķerti divi transportlīdzekļu vadītāji narkotisko vielu iespaidā.
Pret pieciem autovadītājiem sākti administratīvā pārkāpuma procesi, bet pret deviņiem - kriminālprocesi, jo alkohola koncentrācija pārsniedza 1,5 promiles. Četros gadījumos stiprā reibumā braukušajiem šoferiem tiks konfiscēti transportlīdzekļi, bet piecos gadījumos tiks piedzīta vadītā transportlīdzekļa vērtība.