Sestdiena, 28. marts, 2026 09:48

Piektdien pieķerti 14 šoferi reibumā

LETA
Foto: Valsts policija
Piektdien uz Latvijas autoceļiem pieķerti 12 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā un divi narkotisko vielu iespaidā, informēja Valsts policija.

Rīgas reģionā pieķerti astoņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, Latgalē - trīs, bet Zemgalē - viens. Savukārt Kurzemē pieķerti divi transportlīdzekļu vadītāji narkotisko vielu iespaidā.

Pret pieciem autovadītājiem sākti administratīvā pārkāpuma procesi, bet pret deviņiem - kriminālprocesi, jo alkohola koncentrācija pārsniedza 1,5 promiles. Četros gadījumos stiprā reibumā braukušajiem šoferiem tiks konfiscēti transportlīdzekļi, bet piecos gadījumos tiks piedzīta vadītā transportlīdzekļa vērtība.

OgreNet iesaka

