Sestdiena, 2. maijs, 2026 10:05

Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Piektdien ugunsdzēsēji dzēsuši 12 kūlas un piecus meža ugunsgrēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Vakar Ventspils novada Ances pagastā dega meža zemsedze 6,5 hektāru platībā.

Vakar ap plkst. 10.30 ugunsdzēsēji devās uz Maskavas ielu Rēzeknē, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis ēdiens. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa evakuēts viens cilvēks. Degšana tika likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās.

Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 84 izsaukumus - 42 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 12 bija kūlas ugunsgrēki un pieci meža ugunsgrēki, 29 izsaukumi bija uz glābšanas darbiem, bet vēl 13 izsaukumi bija maldinājumi.

