Pielietojot šaujamieroci un speclīdzekļus, Ogres novadā policija aiztur agresīvu dzērājšoferi

Sestdien, 9. septembrī, pulksten 21.50 Valsts policija saņēma izsaukumu par to, ka Ogres novadā, Rembates pagastā pa autoceļu P80 virzienā no Kokneses uz Tīnūžiem kāda persona vada transportlīdzekli "Mercedes-Benz", iespējams, atrodoties alkohola reibumā.



Pēc neilga brīža Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki pamanīja satiksmē piedalāmies konkrēto spēkratu un to apturēja. Likumsargi veica alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpojamā gaisā un konstatēja, ka autovadītājs atrodas alkohola reibumā. Taču transportlīdzekļa vadītājs atteicās izkāpt no spēkrata un noslāpēt dzinēju, tādēļ tika piesaistīti papildspēki.



Notikuma vietā ieradās papildspēki un transportlīdzekļa vadītājam tika veikta atkārtota alkohola koncentrācijas pārbaude, kur atkārtoti apstiprinājās, ka autovadītājs ir alkohola reibumā. Dzērājšoferis prasīja policistiem, lai tie atdod autovadītāja apliecību, taču likumsargs viņam paskaidroja, ka tā tiks aizturēta. Automašīnas vadītājs atkārtoti atteicās izkāpt no transportlīdzekļa, aizvēra vadītāja puses logu un acīmredzami gatavojās bēgt.



Transportlīdzekļa vadītājs strauji uzsāka braukt un, visticamāk, apzināti brauca virsū policijas darbiniekam, pēc kā ar spēkratu bēga projām no notikuma vietas.

Lai apturētu likumpārkāpēju, policists pielietoja šaujamieroci – trīs reizes iešāva automašīnas riepās. Savukārt dzērājšoferis uzsāka bēgšanu virzienā uz Tīnūžiem. Turpat netālu otrs likumsargs ar dienesta automašīnu panāca un apdzina spēkratu, un nobloķēja tam ceļu. Arī šoreiz pēc vairākkārtīgiem policijas rīkojumiem izkāpt no transportlīdzekļa, automašīnas vadītājs to darīt atteicās. Policijas darbinieki, pielietojot speclīdzekļus, automašīnas vadītāju aizturēja. Ņemot vērā, ka persona atteicās parakstīt transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes protokolu, persona tika nogādāta uz medicīnas iestādi alkohola koncentrācijas asinīs noteikšanai. Atkārtotā pārbaudē vīrietim tika konstatētas 1,35 promiles.



Saistībā ar notikušo pret vīrieti uzsākti četri administratīvo pārkāpumu procesi: par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām, par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu (par mēģinājumu uzbraukt policijas darbiniekam), par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu un transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.