“Pieskatām savus īpašumus!" Lielvārdē zagļi cenšas iekļūt kādā īpašumā
LA.lv / OgreNet
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Sestdiena, 19. septembris, 2026 08:26
“Pieskatām savus īpašumus!" Lielvārdē zagļi cenšas iekļūt kādā īpašumā
LA.lv / OgreNet
Ne vienmēr aizslēgti vārtiņi un mājas durvis, vai pagalmā izvietotas kameras apstādinās garnadžus. Arī Lielvārdē, kāda iedzīvotāja iemūžināja kā divi vīrieši mēģina ielausties viņas īpašumā - rausta vārtiņus un neliekas ne zinis par novērošanas kameru.
“Pieskatām savus īpašumus un viens otru! Šodien [piektdien] 00.56 Virsaišu ielā Lielvārdē pie mājas piebrauca auto, no kura izkāpa divi vīrieši drošā solī, kā nāktu savā mājā, devās pie vārtiem. Vairākkārt tos raustīja. Vārti ir aizslēgti.
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