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Sestdiena, 19. septembris, 2026 08:26

“Pieskatām savus īpašumus!" Lielvārdē zagļi cenšas iekļūt kādā īpašumā

LA.lv / OgreNet
“Pieskatām savus īpašumus!" Lielvārdē zagļi cenšas iekļūt kādā īpašumā
Ekrānuzņēmums no sociālajiem tīkliem
Sestdiena, 19. septembris, 2026 08:26

“Pieskatām savus īpašumus!" Lielvārdē zagļi cenšas iekļūt kādā īpašumā

LA.lv / OgreNet

Ne vienmēr aizslēgti vārtiņi un mājas durvis, vai pagalmā izvietotas kameras apstādinās garnadžus. Arī Lielvārdē, kāda iedzīvotāja iemūžināja kā divi vīrieši mēģina ielausties viņas īpašumā - rausta vārtiņus un neliekas ne zinis par novērošanas kameru.

“Pieskatām savus īpašumus un viens otru! Šodien [piektdien] 00.56 Virsaišu ielā Lielvārdē pie mājas piebrauca auto, no kura izkāpa divi vīrieši drošā solī, kā nāktu savā mājā, devās pie vārtiem. Vairākkārt tos raustīja. Vārti ir aizslēgti.

Tika pārbaudītas citas iespējas iekļūt no ielas puses. Neatrada. Kad abi apjēdza, ka ir video novērošana, joprojām turpināja izpēti ar kabatas lukturīti, bet pēc brīža devās prom.

Lietus, tumsa, ielas un video novērošanas kameras apgaismojums video padara diezgan miglainu. Grūti identificēt arī auto marku. Valsts policijai iesniegumu nosūtīju. Pieskatām savus īpašumus un viens otru!” brīdina Dace no Lielvārdes.

Ekrānuzņēmums no vienas no grupām, kur iedzīvotāji tiek brīdināti.

Valsts policija brīdina, ja cilvēks drošības kamerā pamana, ka viņa mājā vai īpašumā tieši tajā brīdī cenšas ielauzties, svarīgākais ir nevis pašam doties zagli aizturēt, bet gan pēc iespējas ātrāk informēt policiju un saglabāt pierādījumus.

Vispirms nekavējoties jāzvana uz 112 un jāpasaka, ka, vērojot videonovērošanas kameru, redzama iespējama ielaušanās mājoklī. Policija iesaka pēc iespējas precīzi nosaukt adresi, paskaidrot, kas tieši redzams kamerā, cik cilvēku ir pie īpašuma, kā viņi izskatās, vai viņiem ir automašīna un vai redzams tās numurs. Sarunu nevajadzētu pārtraukt, kamēr to nav norādījis ārkārtas palīdzības dienesta darbinieks.

Ja cilvēks pats atrodas prom no mājas, nevajadzētu steigties uz īpašumu un mēģināt stāties pretī iespējamajiem zagļiem. Nav iespējams zināt, vai viņi ir bruņoti vai kā reaģēs uz sastapšanos. Drošāk ir informēt policiju un, ja iespējams, turpināt vērot kameru attālināti, nododot policijai aktuālo informāciju.

Ļoti svarīgi ir saglabāt kameras ierakstu. Ja sistēma to ļauj, vajadzētu lejupielādēt video vai izveidot tā kopiju, fiksējot laiku un datumu.

Noderīgi būs arī ekrānuzņēmumi, kuros skaidri redzamas personas, transportlīdzekļi, numura zīmes, apģērbs vai citas pazīmes. Ierakstu nevajadzētu rediģēt vai dzēst, jo tas vēlāk var būt nozīmīgs pierādījums.

Ja mājā tajā brīdī atrodas ģimenes locekļi, viņi jābrīdina, taču nevajadzētu mudināt viņus pārbaudīt, kas notiek ārā. Ja iespējams, jāpaliek aizslēgtā telpā un jāgaida policija. Ja pastāv droša iespēja pamest ēku, to var darīt, taču nevajadzētu mēģināt iziet garām cilvēkam, kurš cenšas iekļūt mājā.

Ja mājoklim ir apsardzes signalizācija, jāinformē arī apsardzes uzņēmums. Savukārt attālināti ieslēdzams āra apgaismojums vai skaņas signalizācija atsevišķās situācijās var atturēt zagli, tomēr prioritātei jābūt cilvēku drošībai, nevis īpašuma aizstāvēšanai.

Valsts policija arī iesaka ziņot, ja pie sava vai kaimiņu īpašuma tiek novērotas aizdomīgas darbības. Policija kā preventīvus pasākumus iesaka kvalitatīvas slēdzenes, signalizāciju, teritorijas apgaismojumu ar kustību sensoriem un labas attiecības ar kaimiņiem, kuri prombūtnes laikā var pamanīt aizdomīgas personas.

Ja zaglis jau ir aizgājis, ierodoties mājās nevajadzētu uzreiz sākt visu pārbaudīt un kārtot. Ja redzamas uzlauztas durvis, logs vai citas ielaušanās pazīmes, labāk nogaidīt policiju, jo telpās var būt palikuši izmeklēšanai svarīgi pierādījumi.

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