Pirmajā svētku brīvdienā aizturēti desmit stipri iereibuši vadītāji

Foto: Valsts policija
Trešdien, pirmajā svētku brīvdienā, Latvijā aizturēti desmit stipri iereibuši transportlīdzekļu vadītāji, informēja Valsts policija.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā kopumā sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un desmit kriminālprocesi.

No sešiem autovadītājiem, pret kuriem sākts kriminālproces, transportlīdzeklis tiks konfiscēts, bet četros gadījumos paredzēts piedzīt tā vērtību.

2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

