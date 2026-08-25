Pirmdien, avārijā Ogrē, gāja bojā velosipēdists

Vakar ap plkst. 15 Ogrē, Daugavpils ielā, notikusi automašīnas "VW Passat" un velosipēdista sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā velosipēdists no gūtajām traumām gāja bojā. Policija skaidro notikušā apstākļus.
Savukārt ap plkst. 18 Ķekavas novada Daugmalē kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Policija vēl skaidro notikušā apstākļus.
Vakar septiņi cilvēki cietuši avārijās Rīgas reģionā, trīs - Kurzemē, bet viens - Latgalē. Divi no cietušajiem bija gājēji, vēl divi - velosipēdisti, bet viens - elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi sešus vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Kurzemē un Vidzemē. Četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 100 protokoli: Rīgas reģionā sodīti vien septiņi autovadītāji, Vidzemē - 49, Zemgalē - 24, Latgalē - 12, bet Kurzemē - astoņi transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 375 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.