Ceturtdiena, 27.08.2026 01:37
Alens, Jorens, Žanis
Ceturtdiena, 27.08.2026 01:37
Alens, Jorens, Žanis
Otrdiena, 25. augusts, 2026 09:06

Pirmdien, avārijā Ogrē, gāja bojā velosipēdists

LETA/OgreNet
Pirmdien, avārijā Ogrē, gāja bojā velosipēdists
Foto: Valsts policija
Otrdiena, 25. augusts, 2026 09:06

Pirmdien, avārijā Ogrē, gāja bojā velosipēdists

LETA/OgreNet

Pirmdien Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā divi un cieta vēl 11 cilvēki, informēja Valsts policija.
Ceļu satiksmes negadījums ar bojā gājušo notika Ogrē, kur, sadursmes laikā, dzīvību zaudēja velosipēdists.

Vakar ap plkst. 15 Ogrē, Daugavpils ielā, notikusi automašīnas "VW Passat" un velosipēdista sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā velosipēdists no gūtajām traumām gāja bojā. Policija skaidro notikušā apstākļus.

Savukārt ap plkst. 18 Ķekavas novada Daugmalē kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Policija vēl skaidro notikušā apstākļus.

Vakar septiņi cilvēki cietuši avārijās Rīgas reģionā, trīs - Kurzemē, bet viens - Latgalē. Divi no cietušajiem bija gājēji, vēl divi - velosipēdisti, bet viens - elektroskrejriteņa vadītājs.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi sešus vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Kurzemē un Vidzemē. Četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 100 protokoli: Rīgas reģionā sodīti vien septiņi autovadītāji, Vidzemē - 49, Zemgalē - 24, Latgalē - 12, bet Kurzemē - astoņi transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija vakar noformējusi 375 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.