Otrdiena, 25.11.2025 19:54
Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Otrdiena, 25.11.2025 19:54
Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Otrdiena, 25. novembris, 2025 08:29

Pirmdien ceļu satiksmes negadījumā trīs mirušie un 16 cietušie

Leta
Pirmdien ceļu satiksmes negadījumā trīs mirušie un 16 cietušie
Foto: Valsts policija
Otrdiena, 25. novembris, 2025 08:29

Pirmdien ceļu satiksmes negadījumā trīs mirušie un 16 cietušie

Leta

Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā bojā gājuši trīs cilvēki, liecina Valsts policijas apkopotā operatīvā informācija.

Kopumā fiksētas 152 avārijas, no kurām 11 gadījumos cilvēki guvuši traumas, un vēl viens negadījums beidzies ar trīs cilvēku nāvi. Avārijās ievainoti 16 cilvēki, tajā skaitā viens gājējs un divi velosipēdisti.

Tāpat likumsargi aizturējuši piecus autovadītājus alkohola reibumā. Trīs no šiem pārkāpumiem konstatēti Rīgas un Vidzemes reģionos, pa vienam Latgales reģionā. Visi pieci dzērājšoferi tikuši pie kriminālatbildības.

Policija noformējusi arī 392 administratīvā pārkāpuma protokolus Ceļu satiksmes noteikumu jomā, no kuriem 144 bijuši par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par agresīvu braukšanu aizturēti trīs autovadītāji, tostarp divi Vidzemes reģionā un viens Rīgas reģionā.

Saldus novadā pirmdien avārijā gājuši bojā trīs cilvēki, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijā.

Policijā saņemta informācija, ka Kursīšu pagastā avarējusi "Opel" markas automašīna. Sākotnējā informācija liecina, ka trīs cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl divi cietušie nogādāti medicīnas iestādē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?