Kopumā fiksētas 152 avārijas, no kurām 11 gadījumos cilvēki guvuši traumas, un vēl viens negadījums beidzies ar trīs cilvēku nāvi. Avārijās ievainoti 16 cilvēki, tajā skaitā viens gājējs un divi velosipēdisti.
Tāpat likumsargi aizturējuši piecus autovadītājus alkohola reibumā. Trīs no šiem pārkāpumiem konstatēti Rīgas un Vidzemes reģionos, pa vienam Latgales reģionā. Visi pieci dzērājšoferi tikuši pie kriminālatbildības.
Policija noformējusi arī 392 administratīvā pārkāpuma protokolus Ceļu satiksmes noteikumu jomā, no kuriem 144 bijuši par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par agresīvu braukšanu aizturēti trīs autovadītāji, tostarp divi Vidzemes reģionā un viens Rīgas reģionā.
Saldus novadā pirmdien avārijā gājuši bojā trīs cilvēki, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijā.
Policijā saņemta informācija, ka Kursīšu pagastā avarējusi "Opel" markas automašīna. Sākotnējā informācija liecina, ka trīs cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl divi cietušie nogādāti medicīnas iestādē.