Otrdiena, 28.04.2026 15:07
Gundega, Terēze
Otrdiena, 28.04.2026 15:07
Gundega, Terēze
Otrdiena, 28. aprīlis, 2026 08:20

Pirmdien ceļu satiksmes negadījumos 13 cietušie

Foto: Valsts policija
Pirmdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēki, informēja Valsts policija.
Valstī kopumā reģistrēti 115 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 13 bijuši ar cietušajiem. Negadījumos savainojumus guvuši 13 cilvēki, tostarp divi gājēji, divi velosipēdisti un pieci elektrisko skrejriteņu vadītāji.

Visvairāk ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem reģistrēts Vidzemes reģionā, kur satiksmes negadījumos cietuši četri cilvēki, tostarp trīs elektrisko skrejriteņu vadītāji. Rīgas reģionā traumas guvuši septiņi cilvēki, tostarp viens gājējs un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Savukārt Latgalē ceļu satiksmes negadījumos cietuši divi cilvēki.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā kriminālatbildībai pakļauti trīs vadītāji Rīgas reģionā, divi Vidzemē un viens Kurzemē. Administratīvajai atbildībai ticis pakļauts viens vadītājs Latgalē.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu aizvadītajā diennaktī visā valstī noformēti 222 administratīvo pārkāpumu protokoli. Policijas apkopotā statistika liecina, ka visvairāk ātruma pārkāpumu reģistrēts Latgales reģionā, kur noformēti 58 protokoli.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?