Visvairāk ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem reģistrēts Vidzemes reģionā, kur satiksmes negadījumos cietuši četri cilvēki, tostarp trīs elektrisko skrejriteņu vadītāji. Rīgas reģionā traumas guvuši septiņi cilvēki, tostarp viens gājējs un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Savukārt Latgalē ceļu satiksmes negadījumos cietuši divi cilvēki.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā kriminālatbildībai pakļauti trīs vadītāji Rīgas reģionā, divi Vidzemē un viens Kurzemē. Administratīvajai atbildībai ticis pakļauts viens vadītājs Latgalē.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu aizvadītajā diennaktī visā valstī noformēti 222 administratīvo pārkāpumu protokoli. Policijas apkopotā statistika liecina, ka visvairāk ātruma pārkāpumu reģistrēts Latgales reģionā, kur noformēti 58 protokoli.