Traumas guvuši tostarp četri gājēji, četri velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.
Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 12 bijuši ar cietušajiem. Visvairāk CSNg ar cietušajiem reģistrēts Rīgas reģionā, kur ievainoti 12 cilvēki.
Valsts policija aizturējusi divus transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā un vienu vadītāju narkotisko vielu iespaidā. Vienā gadījumā par alkoholisko dzērienu lietošanu pie stūres vadītājam piemērota administratīvā atbildība, savukārt pārējās divās situācijās sākti kriminālprocesi.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu valstī kopumā noformēti 264 administratīvo pārkāpumu protokoli. Visvairāk šādu pārkāpumu fiksēts Vidzemes un Latgales reģionos.