Pirmajā darbdienā pēc garajām gadumijas brīvdienām ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši astoņi cilvēki, tostarp viens gājējs, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.

Kopumā 24 stundu laikā valstī reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem pieci bijuši ar cietušajiem, bet vienā gājis bojā cilvēks.

Traģiskais negadījums pirmdienas vakarā notika ceļa Rēzekne-Gulbene 56. kilometrā, pie pagrieziena uz Rugājiem, kur divu kravas un vienas vieglās automašīnas sadursmē dzīvību zaudēja cilvēks no vieglās automašīnas.

Aizvadītajā diennaktī policija konstatējusi septiņus transportlīdzekļu vadītājus, kuri bija sēdušies pie stūres alkohola reibumā, bet vienu - narkotisko vielu ietekmē. Piecos gadījumos sākti kriminālprocesi, bet trijos - administratīvā pārkāpuma procesi, kas nozīmē, ka šo šoferu organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles.

Par ātruma pārsniegšanu 24 stundu laikā Latvijā noformēti 127 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet par agresīvu braukšanu - pieci, liecina Valsts policijas apkopotie dati.

