Otrdiena, 3. februāris, 2026 09:51

Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši desmit cilvēki, tostarp divi gājēji un viens velosipēdists, informē Valsts policija.

Kopumā 24 stundu laikā reģistrēti 153 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem deviņi bijuši ar cietušajiem, bet bojāgājušo nav. Visi negadījumi ar cietušajiem notikuši Rīgas reģionā.

Pirmdien uz Latvijas ceļiem pieķerti divi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Par vienu no šiem gadījumiem sākts kriminālprocess, bet par otru - administratīvā pārkāpuma process, kas nozīmē, ka šofera organismā alkohola koncentrācija ir bijusi līdz 1,5 promilēm.

Par atļautā ātruma pārsniegšanu aizvadītajā diennaktī noformēti 165 administratīvā pārkāpuma protokoli, liecina policijas apkopotā statistika.

