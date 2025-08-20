Pirmdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši deviņi cilvēki

Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem septiņi bijuši ar cietušajiem, bet nevienā avārijā nav gājuši bojā cilvēki.
Nedēļas pirmajā dienā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā aizturēti pieci vadītāji, no kuriem trim piemērota kriminālatbildība, bet diviem - administratīvā atbildība. Divi dzērājšoferi pieķerti Rīgas reģionā, bet pa vienam - Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Valsts policija noformējusi 204 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem visvairāk - 109 - Vidzemes reģionā.
Kopumā par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem aizvadītajā diennaktī noformēti 495 administratīvo pārkāpumu protokoli, liecina policijas apkopotā statistika.