Vakar seši cilvēki cieta avārijās Zemgalē, pieci - Rīgas reģionā, divi - Kurzemē, bet viens - Latgalē. Divi no cietušajiem bija gājēji, bet viens - velosipēdists.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi deviņus vadītājus. Visvairāk šādu aizturēto bijis Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Seši aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 264 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 27 autovadītāji, Vidzemē - 73, Latgalē - 70, Zemgalē - 51, bet Kurzemē - 43 transporta līdzekļu vadītāji. Trīs vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 593 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.