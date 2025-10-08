Pirmdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 19 cilvēki

Trešdiena, 08.10.2025 21:02
Foto: Valsts policija
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 10:11

Pirmdien Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki, informēja Valsts policija.

Vakar septiņi cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, seši - Zemgalē, pieci - Vidzemē, bet viens - Latgalē. Četri no cietušajiem bija velosipēdisti, viens - gājējs, bet vēl viens - elektroskrejriteņa vadītājs.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi septiņus vadītājus - trīs Vidzemē un pa diviem Latgalē un Rīgas reģionā. Pieci aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 161 protokols: Rīgas reģionā sodīti vien septiņi autovadītāji, Vidzemē - 54, Kurzemē - 42, Latgalē - 40, bet Zemgalē - 18 transporta līdzekļu vadītāji. Divi vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija vakar noformējusi 368 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

