Otrdiena, 24. marts, 2026 10:20

Pirmdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši četri cilvēki

Pirmdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši četri cilvēki
Pirmdien Latvijā reģistrēti 113 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta četri cilvēki, informēja Valsts policija.

Vakar divi cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, bet pa vienam - Zemgalē un Kurzemē. Viens no cietušajiem bija gājējs, bet divi - velosipēdisti.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi kādu vadītāju Latgalē, bet Rīgas reģionā aizturēts vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Abi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 258 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 42 autovadītāji, Latgalē - 77, Vidzemē - 68, Kurzemē - 47, bet Zemgalē - 24 transporta līdzekļu vadītāji.

Kopumā policija vakar noformējusi 537 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

