Četri autovadītāji sēdās pie stūres alkohola reibumā, bet divi - narkotisko vielu iespaidā. Visos gadījumos sākti kriminālprocesi.
Kopumā vakar valstī reģistrēti 188 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem sešos cietuši cilvēki. Negadījumos savainojumus guvuši septiņi cilvēki, tostarp divi gājēji.
Visvairāk negadījumu ar cietušajiem reģistrēti Vidzemes reģionā - viens negadījums, kurā cietušas divas personas. Rīgas reģionā un Kurzemē katrā fiksēts pa vienam negadījumam ar cietušajiem.
Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes jomā Valsts policija noformējusi arī 368 administratīvo pārkāpumu protokolus. Par pārāk ātru braukšanu sodīti 94 šoferi, bet par agresīvu braukšanu- četri vadītāji.