Pirmdiena, 30. marts, 2026 17:18

Pirmdien virs Rīgas un Lielvārdes notikuši sabiedroto lidmašīnu zemie pārlidojumi

LETA
Foto: Aizsardzības ministrija. Ilustratīvs attēls
Pirmdien virs Rīgas un Lielvārdes notikuši sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi, aģentūra LETA noskaidroja Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Aptuveni plkst. 11.40 lidaparātu zemais pārlidojums notika virs Rīgas un Lielvārdes. Bet pēcpusdienā vēl viens sabiedroto lidaparātu zemais pārlidojums virs Rīgas.

Jau ziņots, ka iepriekšējos gados iedzīvotāji pauduši bažas par NATO lidmašīnu radītajiem trokšņiem.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) jau iepriekš vairākkārt norādījuši, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

OgreNet iesaka

