Pirmdienas vakarā paceltie NATO iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu par dronu

Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama.
Brīdinājums ilga nepilnas divas stundas.
Pēdējos mēnešos vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vairākas reizes šādus dronus notrieca NATO valstu iznīcinātāji.
Visi dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.