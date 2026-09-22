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Otrdiena, 22. septembris, 2026 13:36

Pirmdienas vakarā paceltie NATO iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu par dronu

OgreNet / Leta
Pirmdienas vakarā paceltie NATO iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu par dronu
Krāslava no interneta resursiem
Otrdiena, 22. septembris, 2026 13:36

Pirmdienas vakarā paceltie NATO iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu par dronu

OgreNet / Leta

Pirmdienas vakarā aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Latvijas teritorijā neguva apstiprinājumu, ka Nacionālo bruņoto spēku (NBS) sensoros uztvertais objekts būtu bezpilota lidaparāts. 

Jau ziņots, ka pirmdienas vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ tika aktivizēti NATO iznīcinātāji.

Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama.

Brīdinājums ilga nepilnas divas stundas.

Pēdējos mēnešos vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vairākas reizes šādus dronus notrieca NATO valstu iznīcinātāji.

Visi dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.

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