Pirmssvētku otrdienā ceļu satiksmes negadījumos cietuši 11 cilvēki, informēja Valsts policijā.

Latvijā vakar reģistrēti 165 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 11 bijuši ar kopumā 11 cietušajiem.

Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmē pieķerti pieci transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, no kuriem trīs gadījumos sākti kriminālprocesi

Valsts policija norāda, ka par ātruma pārsniegšanu aizvadītajā diennaktī sodīti 202 vadītāji. Visvairāk šo pārkāpumu fiksēts Vidzemes reģionā, kur konstatēti 67 gadījumi, bet Rīgā - 13 gadījumi. Kopumā ceļu satiksmes noteikumu jomā noformēti 501 administratīvais pārkāpumu protokols.

Medību Atbalsta Fonds
