Šorīt ap plkst. 7.30 elektroapgāde bija traucēta aptuveni 7000 klientu - galvenokārt piekrastes un centrālajos rajonos. Līdz svētdienas rītam tikuši novērsti 85 bojājumi, tomēr stiprais vējš izraisot arvien jaunus.
"Sadales tīkla" operatīvie darbinieki strādā, lai atjaunotu elektroenerģijas piegādi klientiem, bet sarežģītāku un plašāku bojājumu situācijās elektroapgādes atjaunošana var prasīt ilgāku laiku, atzīmē uzņēmums. Kur tas ir iespējams, elektroapgāde klientiem tiek tūlītēji atjaunota pa saistītajām elektrolīnijām, vēl pirms bojājumu novēršanas dabā.
"Sadales tīkls" uzsver, ka ekstremālos laikapstākļos nav droši atrasties ārā, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari vai redzami pārrauti elektrolīnijas vadi. Par šādām bīstamām situācijām nekavējoties jāziņo "Sadales tīklam".
Slikti laika apstākļi visvairāk apdraud neizolētas gaisvadu elektrolīnijas. Lai savlaicīgi mazinātu šādus dabas stihiju radītus elektroapgādes traucējumus, uzņēmums ik gadu no potenciāli bīstamiem kokiem un krūmiem attīra gaisvadu elektrolīniju trases. Uzņēmums pakāpeniski investē līdzekļus elektrolīniju pārbūvē pazemes kabeļos un gaisa piekarkabeļos, kas vētrās ir izturīgāki. Pašlaik pazemes un piekarkabeļu īpatsvars tīklā sasniedz 65%.
Latviju 27. decembra pēcpusdienā sasniedza stiprs vējš, piekrastē brāzmās sasniedzot vētras spēku ar brāzmām līdz 28 m/s.