Šā gada 7. janvārī tiesa visiem aizturētajiem piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.
Jau ziņots, ka šā gada 3. janvāra naktī, Ogres novadā, Rembatē notika bruņota laupīšana, kur sākotnēji, 2. janvārī, kādā lauku viensētā bija ieradies vīrietis un mājas saimniekam piedāvājis uzpirkt dažāda veida senlietas, taču saņemot atteikumu bija devies prom. Vēlāk, ap pusnakti, šis vīrietis jau kopā ar vēl diviem vīriešiem bija ieradies atkārtoti un izsitot mājai loga rūti, iekļuvuši tajā. Pēcāk, piedraudot ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu, kā arī pielietojot fizisku spēku – nodarot mājas saimniekam miesas bojājumus, nolaupījuši dažādus priekšmetus, tostarp, senlietas, televizoru, gleznas un citus priekšmetus.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknī tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas – par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā un ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, un ja tā izdarīta, iekļūstot telpā. Kriminālprocess tālākai izmeklēšanai tika nodots Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 1. nodaļas amatpersonām.
Veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 1. nodaļas (laupīšanu novēršana un atklāšana) amatpersonas noskaidroja iespējamās vainīgās personas, kuras saistītas ar izdarīto noziegumu Rembatē. Šā gada 5. janvārī, ap pulksten 21.00 Valmieras novadā Valsts policijas amatpersonas aizturēja 1998. un 2002. gadā dzimušus vīriešus. Savukārt šā gada 6. janvārī, ap pulksten 3.00, Rīgā, Bolderājas mikrorajonā tika aizturēta trešā noziedzīgā nodarījumā iesaistītā persona – 1962. gadā dzimis vīrietis. Tālākā pirmstiesas izmeklēšanā gaitā likumsargi noskaidroja nolaupīto mantu atrašanās un realizācijas vietas, kurās, veicot procesuālās darbības, tika izņemtas.
Aizturētās personas – 1962., 1998. un 2002. gadā dzimušie vīrieši – iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziegumiem. Šā gada 7. janvārī tiesa visiem aizturētajiem piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.
Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņoja un sniedza izmeklēšanai noderīgu un vērtīgu informāciju, tādējādi sekmējot šī nozieguma atklāšanu.
Valsts policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un uzmanīgiem, kad lauku viensētās ierodas nepazīstamas personas, kuras piedāvā iegādāties vai nopirkt sadzīviskus priekšmetus. Tāpat pamanot aizdomīgas personas un automašīnas, kurās iekšā esošās personas, iespējams, novēro mājokļus, Valsts policija aicina nekavējoties ziņot likumsargiem pa tālruni 110.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.