Pēdējo divu nedēļu laikā varam priecāties par sniegotajām dienām, taču ir tādi autovadītāji, kuri ziemas prieku baudīšanai izmanto ceļu satiksmi, tādējādi radot būtisku apdraudējumu gan sev, gan apkārtējiem – no pērnā gada 29. decembra līdz 7. janvārim Valsts policija kopumā fiksējusi 150 autovadītājus, kuri braukuši agresīvi. Savukārt visa 2025. gada laikā Valsts policija reģistrējusi 1262 pārkāpumus par agresīvu braukšanu, no tiem 554 par apzinātas sānslīdes radīšanu.
Nedēļas sākumā – 6. janvārī Valsts policija bija fiksējusi 18 agresīvos braucējus, kuri radīja apzinātu sānslīdi vietās, kur iespējama satiksme – no kuriem desmit bija fiksējuši Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki. Visi autovadītāji pārkāpumus bija veikuši Rīgā, lielākā daļa pārkāpēji tika konstatēti rotācijas aplī pie kāda lielveikala, taču vēl vairāki tika apturēti, kad viens aiz otra apzinātu sānslīdi veica trīs automašīnu vadītāji Bērzaunes ielā.
Likumsargi visus desmit autovadītājus apturēja un sauca pie administratīvās atbildības par agresīvu braukšanu.
Policija atgādina autovadītājiem, ka apzinātas sānslīdes izraisīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumos, laukumos, pagalmos u. tml.) tiek klasificēta kā agresīva braukšana. Par agresīvu braukšanu tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 280 eiro apmērā, kā arī par šo pārkāpumu pienākas seši pārkāpuma uzskaites jeb soda punkti.
Laba transportlīdzekļa vadīšanas prasme sarežģītos apstākļos var būt izšķiroša, lai novērstu ceļu satiksmes negadījumus. Tāpēc Valsts policija aicina ziemas sezonā savas braukšanas prasmes pilnveidot drošā un tam paredzētā vidē – slēgta tipa poligonos, neapdraudot citus satiksmes dalībniekus.