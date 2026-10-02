Policija brīdina par iespējamām provokācijām Saeimas vēlēšanu laikā – riski var būt visdažādākie

Viņš atzina, ka vēlēšanu laikā riski var būt visdažādākie - sākot ar cilvēku individuālām izpausmēm un neapdomīgu rīcību un beidzot ar organizētiem mēģinājumiem ietekmēt Latvijas iekšpolitiskos procesus no ārpuses. Kā vienu no iespējamiem riskiem policijas priekšnieks minēja draudu e-pastu izsūtīšanu.
Lai VP varētu atbilstoši reaģēt dažādos iespējamos scenārijos, gatavošanās darbam vēlēšanās tika sākta jau krietnu laiku iepriekš, stāstīja Ruks. Vienlaikus viņš atzina, ka pagaidām nav nekādu izteiktu indikāciju par iespējamiem apdraudējumiem.
Policijas priekšnieks informēja, ka viņa vadītais dienests patlaban strādā pastiprinātā režīmā un šāda darba organizācija tiks saglabāta līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai, vienlaikus izvērtējot aktuālo situāciju.
Viņš piebilda, ka pirmajās četrās dienās, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, nekādi būtiski incidenti netika konstatēti.
Kā ziņots, šodien pēdējo dienu var nodot glabāšanā savu balsi 15. Saeimas vēlēšanās, bet pašas vēlēšanas notiks rīt.